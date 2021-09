Mercato Milan – Jesus Corona con le valigie pronte: arriverà a gennaio?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Jesus Corona vorrebbe lasciare il Porto: sul messicano c'è stato un forte interesse del Milan

Sembrava essere ad un passo dal Milan, ma alla fine Jesus Corona è rimasto al Porto. Il calciatore messicano, in scadenza di contratto con i 'dragoes' nel giugno del 2022, aveva già dato l'ok per un trasferimento in quel di Milanello. La sua situazione contrattuale aveva stuzzicato e non poco le fantasie di Frederic Massara, il quale aveva proposto 10 milioni di euro al Porto per l'acquisto del classe 1993. Un'offerta rifiutata, in quanto il club portoghese ne chiedeva ben 15 per la sua cessione. Una cifra ritenuta molto elevata dalla dirigenza di via Aldo Rossi nei confronti di un giocatore in scadenza.