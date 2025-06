Mercato Milan, inizia la finestra riscatti: il destino dei 5 rossoneri coinvolti

Da oggi si lavora ufficialmente sul mercato per riscattare i giocatori e il Milan vede cinque giocatori in bilico. Ecco le ultime

Il mercato entra sempre più nel vivo e il Milan è tra le squadre più attive, anche se non con operazioni ufficiali. I rossoneri stanno trattando molti giocatori e promettono di essere protagonisti a partire da luglio, quando poi si inizierà a fare sul serio. Adesso, però, inizia la finestra dei riscatti, ovvero quel periodo in cui i giocatori in prestito con diritto di riscatto devono essere acquistati o faranno ritorno alla squadra originaria. Ce ne sono cinque del Milan coinvolti e il loro destino sembra già deciso.

Il primo è Tommaso Pobega, classe 1999 attualmente al Bologna, ma che dovrebbe fare ritorno in rossonero. 12 milioni sono troppi a quanto pare e quindi Massimiliano Allegri potrebbe anche tenerlo in rosa. C'è poi Yacine Adli, francese classe 2000, che un po' a sorpresa farà ritorno a Milano dalla Fiorentina, come dimostra la foto profilo già cambiata ovunque. Infine c'è Noah Okafor, svizzero al Napoli, che non lo pagherà 25 milioni.