Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Derby di mercato per Juan Mata” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, Milan e Inter potrebbero dare vita ad un derby di mercato per Mata

Con il futuro di Brahim Diaz ancora da definire, il Milan potrebbe acquistare un nuovo trequartista in estate. In questo senso, sulla carta, Mata ricoprirebbe quel tipo di ruolo. Dall'altro lato, l' Inter avrebbe necessità di rinforzare il centrocampo, in quanto alcuni centrocampisti nerazzurri potrebbero cambiare maglia al termine di questa stagione.

Juan Mata, campione spagnolo classe '88, si libererà a parametro zero dal Manchester United una volta conclusa questa stagione. Quest'anno l'ex calciatore di Real Madrid, Valencia e Chelsea ha disputato solamente sei partite, segno di come non rientri più nel progetto dei 'Red Devils'. Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.