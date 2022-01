Mercato Milan – Infortunio per Badiashile: starà fuori per sei settimane

Benoit Badiashile è uno dei nomi accostati al Milan sul mercato. Il giocatore del Monaco dovrà stare fuori per sei settimane

Tra i tanti nomi accostati al Milan per la difesa, nelle ultime ore, quelli buoni sembra si siano limitati a due in particolare: si tratta di Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del Psg. Nelle scorse settimane era emerso l'interesse anche per Benoit Badiashile del Monaco. Il giocatore ha subito un infortunio e, secondo quanto riporta 'RMC Sport', starà fuori per sei settimane. Un dato di fatto che, inevitabilmente, azzera le percentuali riguardo ad un suo possibile arrivo. Intanto si avvicina il difensore centrale