Mercato Milan – Il Torino ci spera: nuovi contatti con i rossoneri per Pobega

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Torino starebbe cercando di trattenere a tutti i costi Tommaso Pobega

Che Tommaso Pobega stia facendo decisamente bene con la maglia del Torino è evidente a chiunque. Il centrocampista del Milan, arrivato in prestito secco ai granata in estate, è una colonna portante del gioco di Ivan Juric. Dodici presenze e tre reti in questo campionato sono già bastati per provare a far rimanere il classe 1999 sotto la Mole anche dopo questa stagione. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', Urbano Cairo starebbe intensificando i rapporti con la dirigenza rossonera per trasformare il prestito secco in qualcosa di diverso. Se ciò dovesse accadere, si darebbe quella continuità di crescita tanto desiderata da Juric, il quale ha già avuto modo di sottolineare come alcuni dei suoi giocatori siano al Torino solamente 'di passaggio'. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>