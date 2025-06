Mercato Milan: il punto di SportMediaset, con alcune sorprese

Come sempre il mercato infiamma l'estate e il Milan quest'anno dovrebbe essere grande protagonista. Se per ora i rossoneri hanno concretizzato poco, presto potrebbero accendersi. Così, nell'edizione odierna, SportMediaset ha fatto il punto della situazione, dando anche degli aggiornamenti a sorpresa, su nomi particolari. Ecco le ultime.

Partiamo dal centrocampo, dove come noto il Milan è a caccia di Granit Xhaka e Javi Guerra, rispettivamente svizzero classe 1992 e spagnolo classe 2003. Per il secondo è pronta una nuova offerta al Valencia nelle prossime ore, mentre per il centrocampista del Bayer Leverkusen serviranno almeno 15 milioni, con il giocatore che però ha già accettato.