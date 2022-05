Mercato Milan – Il Newcastle non si arrende per Botman: le ultime

Il mercato del Milan ha già posto i suoi obiettivi, e fra questi vi è Botman, forte difensore centrale del Lille, sul quale c'è il Newcastle.

Nonostante la festa per la vittoria del 19esimo scudetto non sia ancora finita, in casa Milan si pensa già al prossimo mercato, e in difesa l'obiettivo numero uno resta Sven Botman del Lille.