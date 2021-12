Mercato Milan – Il diavolo sogna Vlahovic, ma l’attaccante vuole la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan continua a sognare Dusan Vlahovic, ma il giocatore desidera la Juventus

Il 2021 di Dusan Vlahovic è stato un anno stratosferico. L'attaccante della Fiorentina ha infatti eguagliato il record di Cristiano Ronaldo , ovvero quello di aver segnato ben 33 gol in Serie A durante un anno solare. Numeri incredibili quelli del centravanti serbo, il quale ha già timbrato il cartellino 16 volte in 19 partite di campionato. Il classe 2000, come ha già dichiarato, non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, ma non lascerà i viola a gennaio.

Un addio già annunciato per l'estate, con le big italiane ed estere che vorranno acquistare un attaccante giovane, forte fisicamente, dotato di un'eccellente qualità unita ad un senso del gol del grande bomber. Secondo quanto riferisco i colleghi di 'calciomercato.com', sia il Milan che l'Inter sognano Dusan Vlahovic. Anche in Inghilterra ha degli estimatori, in particolar modo il Tottenham di Antonio Conte osserva attentamente l'ex Partizan. Ma il calciatore pare che abbia espresso la sua meta preferita: la Juventus. Non sarà facile, però, per i bianconeri acquistare il giocatore attualmente in forza alla Fiorentina, in quanto il presidente Commisso chiede una cifra intorno ai 70 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Calciomercato Milan, primi contatti tra l'Empoli e Andrea Conti.