Mercato Milan, il clamoroso piano per Rabiot. Da Bennacer e Fofana passando per…

Il nostro Stefano Bressi, nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, ha fatto il punto sul mercato rossonero.

Tra i temi affrontati, spicca l’ultima idea del Milan: Adrien Rabiot. Un’operazione che potrebbe diventare concreta coinvolgendo anche profili come Bennacer e Fofana, o in alternativa Musah. Questo e tanto altro nel nuovo video.

