Mercato Milan – Il Bologna si gode Hickey, ma Maldini lo tiene d’occhio

Il Bologna si gode Aaron Hickey, ma non mancano le pretendenti per il giovane calciatore: su di lui ci sono anche gli occhi del Milan

Arrivato alla sua seconda stagione con il Bologna, Aaron Hickey sta dimostrando di essere un calciatore che merita di stare in Serie A. Nonostante la sua giovane età, l'esterno sinistro sta disputando un grande campionato con la maglia dei rossoblù. Con l'ultima rete disputata nell'ultima partita contro il Sassuolo, lo scozzese ha già toccato quota 5 gol in questo campionato. Un grande colpo di mercato della società felsinea, la quale acquistò il giocatore in questione per soli 2 milioni di euro Heart of Midlothian Football Club, club militante nel campionato scozzese.