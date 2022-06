Mercato Milan – Ibrahimovic, incontro a breve con la dirigenza: lo scenario

Le ultime sul mercato del Milan. Previsto un incontro tra la Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza per parlare di futuro: il punto

L'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic . Oggi è il giorno numero 12 dall'operazione affrontata a Lione che gli ha praticamente consegnato un ginocchio nuovo. Attenzione dunque all'incontro previsto con la dirigenza, che avverrà a breve. Le parti si erano accordate sul riaggiornarsi dopo due settimane dall'intervento : dunque ci siamo. Paolo Maldini e Frederic Massara faranno il punto con il giocatore che, anche se non definitivo, sarà utile per capire la sua voglia di rimettersi in gioco e le condizioni fisiche.

La posizione del Milan è chiara: non ci saranno ostacoli se Ibra dovesse decidere di rinnovare il suo contratto per un'altra stagione. A questo punto, però, ci sarà da ragionare su tempistiche e cifre. Numeri alla mano, Ibra non ritornerà in campo prima di gennaio 2023. Per questo motivo, fra le ipotesi sul tavolo, c'è quella di un contratto 'a gettone', vale a dire improntato su numero di presenze e altri bonus individuali (numero di gol) e di squadra.