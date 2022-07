Mercato Milan – Ibanez piace ai rossoneri: su di lui anche il Newcastle

Il Milan è alla ricerca di un calciatore in grado di poter sostituire degnamente Alessio Romagnoli. I rossoneri sono sulle tracce di Japhet Tanganga del Tottenham, ma continuano a guardarsi intorno e cercare delle alternative al difensore francese. Secondo quanto riferisce 'Il Messaggero', uno dei giocatori che potrebbero interessare al Diavolo è Roger Ibanez. Il brasiliano, secondo il quotidiano, non è certo di restare alla corte di José Mourinho. Una situazione che ha attirato l'attenzione non soltanto alla dirigenza di via Aldo Rossi ma anche al Newcastle. Intanto i giallorossi valutano l'ex calciatore dell'Atalanta circa 20 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.