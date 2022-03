Mercato Milan, i nuovi valori secondo Transfermarkt: che salto Rafael Leao

Il noto sito ha reso noti i nuovi valori di mercato dei giocatori del Milan: salgono in quattro, cinque peggiorano. Eccoli.

SCENDONO - Ci sono anche però dei giocatori che negli ultimi mesi hanno calato il rendimento e hanno così abbassato il proprio valore. Il primo è Franck Kessie, ivoriano classe 1996 che non si è ripetuto dopo lo scorso anno. È anche in scadenza e il suo valore è passato da 48 milioni a 45 milioni. Male anche Brahim Diaz, spagnolo classe 1999, che da 25 scende a 22 milioni. Tanti problemi per Ante Rebic, croato classe 1993, che scende da 27 a 22 milioni. Delusione invece Tiemoue Bakayoko, francese classe 1994, che cala ancora: da 16 a 13 milioni. Infine, c'è Samu Castillejo, spagnolo del 1995, che ora costa 4,5 milioni: uno in meno di prima. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>