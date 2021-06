Mercato Milan – Hysaj sondato dal Diavolo, ma è ad un passo dalla Lazio

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Hysaj pare essere vicino alla Lazio, nonostante i rossoneri continuano a seguirlo

Il Milan è ancora al lavoro per rinforzare le fasce difensive. I rossoneri stanno cercando di capire come si evolverà la situazione Dalot, con il Manchester United che non pare essere disposto a fare chissà quali sconti per il terzino portoghese. A questo proposito, dunque, il Diavolo è alla ricerca di alternative all'ex Porto. Tra i tanti nomi sondati c'è anche quello di Alvaro Odriozola, calciatore del Real Madrid poco utilizzato nell'ultima stagione. Non è ancora tramontata la pista che porta ad Elseid Hysaj. Il laterale albanese non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli ed è libero di trasferirsi a parametro zero. Dunque continua ad essere un nome sondato, ma stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', il classe '94 sarebbe ad un passo dalla Lazio. Nella Capitale ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico che lo ha già allenato ai tempi dell'Empoli e del Napoli. Le ultime su Calhanoglu, Romagnoli, Zaccagni e non solo: le top news sul mercato rossonero.