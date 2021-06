Mercato Milan – Hauge, in caso di buona offerta la cessione è possibile

Le ultime sul mercato del Milan. Il futuro di Jens Petter Hauge rimane incerto. La cessione è un'ipotesi tutt'altro che remota

Il primo anno di Jens Petter Hauge al Milan è stato fortemente altalenante. Dopo un inizio di stagione con il botto, il norvegese si è trovato ad essere una delle ultime scelte di Stefano Pioli. Per questo motivo il suo futuro rimane particolarmente incerto. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' l'ex Bodø/Glimt potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato a patto che arrivi un'offerta importante. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo