Mercato Milan – Hauge e Leao in uscita: tesoretto da 40 milioni di euro

Non solo mercato in entrata per il Milan, quello in uscita potrebbe diventare addirittura più importante. Il budget da investire, infatti, potrebbe aumentare soltanto a fronte di qualche cessione che possa portare denaro fresco nelle casse del club. In tal senso, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', attenzione alla situazione di Jens Petter Hauge e Rafael Leao. I due calciatori, che sarebbero in uscita, potrebbero portare ricavi per 40 milioni di euro. I rossoneri lascerebbero partire il portoghese per almeno 25 milioni di euro, mentre il norvegese ne vale 15. Una doppia partenza che potrebbe spingere il Milan ad acquistare calciatori di maggiore qualità, magari in attacco. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro