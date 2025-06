Mercato Milan, Guler: “Non ho pensato di andarmene, ma se non gioco…”

In questi giorni non c'è solo il mercato, con il Milan che cerca affari, ma anche il nuovo Mondiale, con il Real Madrid di Arda Guler protagonista. Gli spagnoli hanno pareggiato 1-1 alla prima partita e ora vogliono agguantare la vittoria. Prima della sfida ha parlato proprio il gioiellino turco classe 2005, che in passato era stato obiettivo del Milan e su cui i rossoneri sono sempre attenti. Tra le varie dichiarazioni, ha aperto anche a un addio. Ecco le sue parole: "Se il Pachuca è qui è perché è una buona squadra, ma cercheremo di vincere e siamo pronti".

Su Xabi Alonso: "Mi sento più importante perché parla sempre con me. Nella prima partita ho giocato 45 minuti, quindi tutto sembra migliore. Mi trovo bene con lui perché gli piace controllare il ritmo, vuole più passaggi corti e mi vede come centrocampista, e questo è meglio per me. Non ne ho parlato della titolarità, ma cercherò di giocare".