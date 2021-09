Mercato Milan – Grillitsch, ecco perché la trattativa non è andata in porto

Il Milan, tra i tanti nomi sondati per rinforzare la squadra, aveva puntato gli occhi su Grillitsch: ecco perché il calciatore non è arrivato

Enrico Ianuario

L'estate del Milan è stata tormentata sin da subito con gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il primo, passato al PSG, è stato subito rimpiazzato dal portiere francese Mike Maignan, arrivato dal Lille fresco campione di Francia; il secondo, invece, ha cambiato maglia ma non città. Il trequartista turco, come ben si sa, si è trasferito ai rivali cittadini dell'Inter, lasciando il Diavolo dopo quattro stagioni e con uno spazio da riempire sulla trequarti.

Nonostante la conferma di Brahim Diaz, i tifosi del Milan si aspettavano sicuramente un grande giocatore per rimpiazzare l'ex numero 10 rossonero. Tra i tanti calciatori accostati al club di via Aldo Rossi c'è anche il nome di Florian Grillitsch, calciatore dell'Hoffenheim. Secondo 'calciomercato.com', la società sembrava poter virare con decisione sull'austriaco, tanto da aver formulato un'offerta di tutto rispetto al club tedesco: 8 milioni di euro più 2 di bonus. Un'offerta ritenuta consona da parte di Maldini e Massara per un calciatore in scadenza di contratto nel 2022, ma l'affare non è andato in porto.

I tedeschi, infatti, chiedevano ben 15 milioni di euro per la cessione di Grillitsch, troppi per le casse rossonere. Dopo aver incassato il 'no' definitivo, il Milan ha virato con decisione su Yacine Adli del Bordeaux. Il club francese, infatti, ha accettato la medesima offerta con il vantaggio di avere il centrocampista in prestito per un altro anno. A ciò, si aggiunge anche il tesseramento, seppur in prestito con diritto di riscatto, di Junior Messias dal Crotone. Grillitsch aveva dato anche la sua disponibilità ad un trasferimento immediato, ma sarà tutt'altro scontato ritrovare il Diavolo in futuro. Anche se non dovesse rinnovare con l'Hoffenheim sarà difficile vedere il classe 1995 con la maglia rossonera, in quanto sarà Adli a rendersi protagonista con il Milan.