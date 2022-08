Mercato Milan – Gibbs-White al Nottingham Forest: sfuma Bakayoko?

Gli ultimi giorni di calciomercato del Milan sono caratterizzati dalla ricerca di un centrocampista che vada a sostituire Franck Kessie. Prima di un nuovo arrivo, però, serve necessariamente l'uscita di Tiemoué Bakayoko. Negli ultimi giorni gli agenti del francese si sono messi in moto per cercare un destinazione al giocatore che non rientra più nei pensieri di Stefano Pioli. Una delle ipotesi riguarda il Nottingham Forest, che però sta per chiudere un acquisto importante.