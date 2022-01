Mercato Milan – Gatti osservato da vicino: scout rossoneri presenti a Pisa

Le ultime sul mercato del Milan. Rossoneri sempre attenti ai profili giovani: osservato da vicino il difensore Federico Gatti del Frosinone

Milan attento sul mercato per il presente e per il futuro. Nell'immediato serve un giocatore che vada a sostituire l'infortunato Simon Kjaer, ma la dirigenza rossonera sta pensando già alle mosse da fare per l'estate. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' per la difesa, oltre a Nicolò Casale del Verona, interesse anche Federico Gatti del Frosinone. Dalle parole ai fatti, perché gli scout del Milan hanno visionato da vicino il giocatore in occasione della vittoria esterna contro il Pisa per 3-1. Le prime sensazioni non sono però troppo positive, dal momento che il difensore ha mostrato qualche incertezza sull'unico gol dei padroni di casa. Ma il Diavolo non vuole mollarlo e continuerà a seguirlo anche nei prossimi mesi.