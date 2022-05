Mercato Milan – Gabriel Jesus colpo ad effetto di RedBird? Le ultime / News

Gabriel Jesus può diventare un obiettivo di calciomercato del Milan? L'arrivo di RedBird potrebbe avallare un grande colpo in attacco

Dopo la rinuncia ufficiale di Investcorp arrivata via social, l'eventuale cessione Milan è una questione di RedBird. Non più un duello per l'acquisto del club rossonero, ma un'autostrada tutta a stelle e strisce tra il potenziale compratore e il proprietario. Il gruppo di investitori capitanato da Gerry Cardinale è specialista in investimenti nello sport e ha tutte le intenzioni di guidare il club Campione d'Italia in carica.