Mercato Milan – Gabbia, la Samp spinge: lui vuole giocare con continuità

Matteo Gabbia è un obiettivo di mercato della Sampdoria. Il classe 1999 vuole giocare con continuità, ma il Milan deve prima prendere un difensore

Da ultima scelta a titolare fisso nelle ultime uscite. Si può sintetizzare con questa breve frase il momento vissuto da Matteo Gabbia. Data l'emergenza in difesa che ha visto Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori out causa Covid, Stefano Pioli ha rispolverato il classe 1999 che, in questo inizio di 2022, ha giocato contro Roma, Venezia a Genoa in Coppa Italia. Second quanto riferisce il 'Corriere della Sera' il prodotto del settore giovanile rossonero vorrebbe giocare con continuità e potrebbe partire in prestito a gennaio. La Sampdoria lo aspetta, ma il Milan deve prima chiudere l'acquisto di un difensore prima di lasciarlo andare. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan