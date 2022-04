Mercato Milan – Futuro in Serie A per Lorenzo Colombo: ecco chi lo vuole

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, su Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, ci sarebbe un club di Serie A

Lorenzo Colombo ha preso parte al match disputatosi oggi tra SPAL e Crotone, gara terminata 1-1. Una partita dove l'attaccante di proprietà del Milan non è riuscito ad imporsi, anzi ha lasciato il terreno di gioco al 63esimo minuto di gioco per far spazio al suo compagno di squadra Melchiorri. In questa stagione, il classe 2002 ha disputato, ad oggi, 30 partite nel campionato di Serie B dove ha trovato il gol in sei occasioni.