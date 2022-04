Mercato Milan – Brahim Diaz, colloqui con il Real Madrid a fine stagione

Attenzione al futuro di Brahim Diaz. A fine stagione Milan e Real Madrid parleranno della questione: le ultime news di mercato

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui movimenti di mercato del Milan. Tra i calciatori con il futuro incerto rientra Brahim Diaz. Il numero 10 del Milan, che doveva accendere la trequarti rossonera, ha giocato solo pochi mesi da vero leader tecnico prima di nascondersi nell'ombra. Il tempo per farsi valere sta per stringersi sempre di più e, per questo motivo, nulla è scontato sul prosieguo della sua avventura in rossonero. La dirigenza ha già un appuntamento fissato con il Real Madrid per parlare dello spagnolo, arrivato la scorsa estate in prestito biennale. Nulla, però, vieta che gli accordi possano essere rivisti. Intanto possibile colpo dal Real Madrid.