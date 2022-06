Mercato Milan – Dalla Francia: “Offerta da 10 milioni dal PSG per Sanches”

Dalla Francia non arrivano grandi notizie per il Milan riguardo la trattativa con il Lille per Renato Sanches. Secondo il direttore di 'Le10sport', Alexis Bernard, il PSG avrebbe presentato un'offerta da dieci milioni di euro al club proprietario del cartellino del portoghese. Il Lille vorrebbe incassare qualcosa di più, ma i parigini sono convinti di poter chiudere l'affare in quanto il centrocampista classe '96 sarebbe ben disposto a trasferirsi all'ombra della Torre Eiffel. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>