Mercato Milan – Fofana, ritorno di fiamma? C’è anche l’Atalanta / News

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Francia riportano un ritorno di fiamma per Seko Fofana, ex Udinese. Occhio all'Atalanta

Seko Fofana è un nome spesso accostato al Milan in passato. Il calciatore, che si è trasferito al Lens dopo la sua avventura all'Udinese, potrebbe lasciare la Francia dopo un solo anno. Secondo quanto riferisce il portale francese 'Footmercato' potrebbe esserci un ritorno di fiamma per i rossoneri, che lo hanno sempre apprezzato. L'altra squadra che potrebbe avvicinarlo ad un ritorno in Italia è l'Atalanta che, come il Diavolo, gli permetterebbe di giocare la Champions League. La trattativa non si preannuncia semplice, intanto le squadre prendono informazioni. Da registrare anche l'interesse dell'Olympique Marsiglia. Ecco le principali notizie di oggi relative al calciomercato del Milan