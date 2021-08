Mercato Milan – Focus terzino: attesa per Florenzi. Il punto e le alternative

Il Milan continua a lavorare sul mercato e in particolare per Florenzi. Presto nuovi incontri con la Roma, ma ci sono già le alternative.

Si avvicina la chiusura del mercato e il Milan continua a lavorare, nelle ultime ore soprattutto per Alessandro Florenzi . Il classe 1991 della Roma è stato individuato come il profilo giusto per il ruolo di terzino destro. Esperienza, qualità, duttilità e personalità lo rendono il giocatore perfetto per andare a completare quella zona di campo. I contatti con i giallorossi sono già avviati e, anzi, si può dire che la trattativa sia in fase avanzata. Manca ancora però l'accordo definitivo. C'è distanza sulla formula, con il Milan che nelle ultime ore ha anche offerto Andrea Conti, terzino classe 1994, ma che non sembra essere gradito alla Roma - che vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 13 milioni, troppi per il Milan.

I rossoneri sono rimasti un po' sorpresi dalle difficoltà che sta facendo la Roma per lasciar andare Florenzi, che è totalmente fuori dal progetto giallorosso e che vuole fortemente trasferirsi in rossonero. Lunedì in ogni caso è previsto un nuovo incontro con la dirigenza giallorossa, al momento impegnata a Londra per l'acquisto di un attaccante. Appena Tiago Pinto tornerà, allora ci saranno novità. Il Milan in ogni caso non ha intenzione di spendere cifre alte e di impegnarsi in prestiti con obbligo di riscatto. Non è un caso che le alternative a Florenzi siano quelli che prima erano i principali obiettivi: Diogo Dalot e Alvaro Odriozola. Sia il Real Madrid per lo spagnolo classe 1995 che il Manchester United per il portoghese classe 1999 sono fermi sulla richiesta di prestito con obbligo per un totale di 10 milioni. Cifre che hanno spinto il Milan a cambiare obiettivo.