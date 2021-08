Mercato Milan – Florenzi, i numeri nella stagione 2020-2021 / News

La stagione 2020-2021 di Alessandro Florenzi al Psg in numeri: ecco presenze, gol e assist dell'obiettivo di mercato del Milan

Prosegue da diversi giorni la trattativa tra Milan e Roma per portare Alessandro Florenzi all'ombra del Duomo. Dopo alcune discordie, i giallorossi sembrano aver accettato la formula del prestito con diritto di riscatto. Mancano gli ultimi dettagli, ma si procede spediti verso la chiusura. Ma com'è andata l'ultima stagione dell'esterno classe 1991? In una squadra colma di stelle come quella del Psg, Florenzi si è destreggiato alla grande portando in Italia un bagaglio di 36 presenze complessive, condite da 2 assist e un gol. Numeri che comunque non hanno convinto i francesi a riscattarlo. Adesso il suo futuro si chiama Milan. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino