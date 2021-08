Mercato Milan – Florenzi ha rifiutato offerte dalla Spagna per il Diavolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alessandro Florenzi avrebbe rifiutato diverse offerte dalla Spagna per trasferirsi al Milan

Alessandro Florenzi è prossimo a vestire la maglia del Milan. Un trasferimento fortemente voluto dal fresco campione d'Europa con la Nazionale italiana, in quanto sembrerebbe aver rifiutato diverse offerte provenienti dalla Spagna. Il calciatore andrà a rinforzare tutta la fascia destra, considerato che può ricoprire diversi ruoli quali quelli di terzino, centrocampista ed esterno alto. Alla Roma andrà un milione di euro per il prestito oneroso, mentre il riscatto è fissato a 4 milioni. Le top news sul mercato del Milan: fatta per Florenzi, arriva anche Vlasic?