Mercato Milan – Florenzi ha firmato: è un nuovo calciatore rossonero

Alessandro Florenzi ha messo la sua firma sul contratto. Il campione d'Europa è un nuovo calciatore del Milan: a breve l'ufficialità

Alessandro Florenzi ha firmato il nuovo contratto con il Milan. L'ex calciatore della Roma si legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2022. Domani si aggregherà al gruppo allenato da Stefano Pioli per preparare la trasferta di lunedì sera in occasione del match contro la Sampdoria. Nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità dell'operazione. Segui con noi il live di Hoffenheim-Milan, gara valida per la Champions League femminile.