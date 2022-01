Mercato Milan – Fissato un incontro con Mendes per il rinnovo di Leao

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe fissato un incontro con Jorge Mendes per il rinnovo di Rafael Leao

La storia tra il Milan e Rafael Leao è destinata a proseguire oltre il 2024, anno di scadenza dell'attuale contratto dell'attaccante portoghese. Si, attuale, perché il classe 1999 è ad un passo dal rinnovo. La dirigenza di via Aldo Rossi punta forte, da sempre, sull'ex Lille. Anche quando le cose non andavano per il verso giusto, Stefano Pioli, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno continuato a dare fiducia al giovane talento che adesso, dopo due anni di alti e bassi, pare sia molto vicino a compiere il salto di qualità. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', proprio Maldini e Massara avrebbero fissato un incontro con Jorge Mendes, procuratore di Leao, previsto nei prossimi giorni. L'idea del Milan è quella di proporre un ricco contratto al giocatore, sfiorando i 4 milioni di euro annui. Milan, le top news di oggi: ultime su Botman, scambio Kessié-Ndombele?