Mercato Milan – Interesse per Fekir: c’è la concorrenza di un club italiano

Continua a fuoco lento il calciomercato del Milan. La priorità rossonera, come noto, è quella di sistemare una trequarti che, nel corso della scorsa stagione, ha accusato qualche mancanza. L'obiettivo numero uno è sicuramente Charles De Ketelaere, calciatore del Brugge, con il quale c'è una trattativa in corso. Nella giornata di domani il club belga giocherà in Supercoppa contro il Gent, dopodiché i rossoneri tenteranno l'assalto finale. Ma, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il classe 2001 non sarebbe l'unico obiettivo in quella porzione di campo.