Mercato Milan, Faivre tra retroscena e gol che chiamano i rossoneri

Faivre è uno degli obiettivi di mercato del Milan, dopo essere già stato vicino al trasferimento a gennaio. Ecco alcuni retroscena.

Stefano Bressi

Sembrava tutto fatto nell'ultimo mercato per il passaggio di Romain Faivre al Milan, ma alla fine l'operazione non è stata chiusa. Una storia d'amore che è stata troncata prima di nascere. Prima l'incontro, poi tanti contatti e quando sembrava tutto ok, è arrivato il clamoroso no del Brest, che ha rifiutato i 12 milioni offerti dai rossoneri. Un rifiuto più di principio che altro, visto che la richiesta era ed è di 13 milioni. Ma il club francese non ha gradito alcuni aspetti della vicenda. La situazione, però, non è chiusa.

Riavvolgendo il nastro, bisogna ricordare che il Milan cercava un trequartista a tre giorni dalla fine del mercato e Faivre non era l'unico sul taccuino rossonero. Il classe 1998 francese è spuntato tra Messias e Jesus Corona. Il brasiliano classe 1991 è stato poi acquistato, mentre il messicano classe 1993 costava troppo: 30 milioni, una cifra decisamente oltre. Dall'incontro con gli agenti del giocatore si arriva a un primo sì da parte di Faivre, con il Brest però ancora da convincere. L'incontro è andato però davvero molto bene, tanto da rendere Faivre il favorito in assoluto come rinforzo sulla trequarti.

Eppure l'offerta era assolutamente importante. Prima 10 milioni, rifiutati. Poi 12 milioni, rifiutati. Infine addirittura 12+3 di bonus. Clamorosamente rifiutati. Così l'affare non si è concretizzato, un po' a sorpresa. Operazione però non del tutto saltata. A gennaio, infatti, è molto probabile che i contatti riprendano. Nel frattempo Faivre gioca molto bene e sabato ha anche segnato contro il LOSC, squadra dura da affrontare. Vuole continuare a fare bene per sperare in una nuova chiamata. Sarebbe ancora pronto a dire subito sì, dopo aver rifiutato tante altre offerte.