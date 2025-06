Mercato Milan: eppur si muove! Nuova offerta per Guerra; scelto il terzino?

Finalmente il mercato in entrata del Milan inizia a muoversi. I rossoneri hanno intenzione di fare una nuova offerta per Guerra e non solo

Finalmente il mercato in entrata del Milan dà segni di vita. I rossoneri, dopo aver chiuso per Luka Modric, croato classe 1985 del Real Madrid, ora stanno cercando altri rinforzi. Nei giorni scorsi era stata fatta una prima offerta per Javi Guerra, spagnolo classe 2003 del Valencia, ma che è stata rispedita al mittente. Era da 16 milioni più 4 aggiuntivi. La richiesta è di almeno 25 milioni. Ora il Diavolo è pronto a una nuova offerta. I dettagli nel video. Intanto, il Milan pare abbia anche individuato il terzino destro giusto. Un nome che torna di moda e che piace molto, ma che lascia anche dei dubbi. Guarda il video qui sotto e ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e attivare la campanella! Commenta per farci sapere la tua e ricordati che puoi sostenerci!