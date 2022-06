Mercato Milan – Enzo Fernandez, accordo Benfica-River: le ultime news

Le ultime di mercato sul Milan. Dal Portogallo sono sicuri: il River Plate e il Benfica hanno un accordo per il trasferimento di Enzo Fernandez

Enzo Fernandez , calciatore del River Plate, è un profilo che il Milan sta seguendo qualora dovesse saltare Renato Sanches . Sul portoghese, come noto, è piombato il Psg degli ex Lille Luis Campos e Cristophe Galtier. Da quanto emerge il centrocampista argentino, venuto a sapere dell'interesse rossonero, sta dando priorità al Diavolo, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Stando a quanto riferisce il giornalista portoghese di 'Sic Noticias' Pedro Sepulveda il River Plate avrebbe un accordo con il Benfica per il passaggio del giocatore nel club del presidente Manuel Rui Costa. Il costo del 75% del cartellino sarebbe di 18 milioni di euro, con Fernandez che si trasferirebbe in Portogallo dopo la conclusione della Copa Libertadores. Pronto un contratto di 5 anni, ma al momento c'è una cosa che blocca l'affare, vale a dire il sì definitivo del giocatore. In caso di ulteriore temporeggiamento del Milan, dunque, la bilancia potrebbe repentinamente pendere a favore del Benfica. Le Top News di oggi sul Milan: situazione Paulo Dybala, Enzo Fernandez aspetta i rossoneri