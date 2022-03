Mercato Milan – Dalla Spagna: piace Elmas, possibile scambio con Rebic

Le ultime sul mercato del Milan. La bomba arriva dalla Spagna: rossoneri su Eljif Elmas. Possibile scambio con Ante Rebic

Dalla Spagna arriva un'indiscrezione bomba. Stando a quanto riferisce il noto quotidiano 'Marca' il Milan sarebbe pronto ad un testa a testa con l'Inter per Eljif Elmas del Napoli. Sarebbe già partita una trattativa, ma ancora sarebbe in fase prettamente embrionale. Il duttile centrocampista macedone potrebbe offrire una valida alternativa al partente Franck Kessie, ma anche spostarsi qualche metro più avanti, ovvero sulla trequarti. Con la squadra partenopea, infatti, ha spesso giocato anche da esterno d'attacco.

Ma non è finita qui. Perché 'Marca' riporta anche di un'ipotesi con Ante Rebić come pedina di scambio. La valutazione dei giocatori, infatti, coincide e si attesta sui 35 milioni di euro. Attenzione però alla volontà di Aurelio De Laurentiis, che non sarebbe affatto convinto di questa soluzione.