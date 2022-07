Mercato Milan – Dalla Germania: “L’Eintracht valuta N’Dicka 12-15 milioni”

Un nome che piace tanto al Milan per rinforzare la propria difesa è quella di Evan N'Dicka. Il calciatore francese è in scadenza nel 2023 con l'Eintracht Francoforte, club con cui ha vinto da protagonista l'ultima edizione della UEFA Europa League. Nonostante potrà dire addio alle 'aquile' a parametro zero tra meno di un anno, i tedeschi fanno una valutazione del suo cartellino di tutto rispetto. Stando a quanto riferisce il 'Frankfurter Rundschau', l'Eintracht cederebbe N'Dicka per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.