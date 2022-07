Mercato Milan – Dalla Germania: “Contatti con l’Eintracht per N’Dicka”

Il Milan è al lavoro per rinforzare la propria difesa. Dopo l'addio di Alessio Romagnoli, passato alla Lazio, i rossoneri hanno provato ad acquistare Sven Botman, trasferitosi poi al Newcastle. Sfumato l'olandese, il Diavolo starebbe sondando la pista per Japhet Tanganga del Tottenham, ma non sarebbe l'unico nome che piace in via Aldo Rossi. Nelle ultime ore si è parlato tanto di un interesse del Milan per Evan N'Dicka, calciatore di proprietà dell'Eintracht Francoforte.