Mercato Milan – Ecco Giroud! Il francese è atterrato da poco a Milano

Olivier Giroud, prossimo attaccante del Milan, è atterrato da pochi minuti presso l'aeroporto di Linate: ecco il suo arrivo a Milano

Sta per avere inizio la nuova avventura in rossonero di Olivier Giroud. L'attaccante campione d'Europa con il Chelsea è atterrato da pochi minuti presso l'aeroporto di Linate. Il francese domani sosterrà le visite mediche di rito e porrà la sua firma sul nuovo contratto con il Milan. Ai 'blues' andrà un milione di euro più uno di bonus legato alle presenze e ad un'eventuale qualificazione in Champions League. Per l'ex Arsenal, invece, pronto un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.