MERCATO MILAN E TOP NEWS - Diallo nome forte. Kessié via a zero (getty images)

Grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. In vista della partita contro la Roma, Stefano Pioli potrà contare sui ritorni di alcuni calciatori rimasti infortunati per diverse settimane. Con il mercato che sta per entrare nel vivo, si fanno sempre più insistenti le voci su un trasferimento in rossonero di Diallo. Mentre non mancano le ultime novità sul futuro di Franck Kessié. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.