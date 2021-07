Mercato Milan – E’ il turno di un centrocampista e del terzino destro: i nomi

Dopo aver chiuso per Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz, il Milan adesso è alla ricerca di un centrocampista e di un terzino destro

Enrico Ianuario

Il Milan è sicuramente il club più attivo della Serie A in ambito di calciomercato. Ad oggi, infatti, sono sette le operazioni in entrata, mentre due, seppur dolorose, in uscita. Sono arrivati in quel di Milanello calciatori quali Maignan, Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz, oltre ad aver riscattato Tomori e Tonali. Ma il mercato in entrata dei rossoneri di certo non si ferma qui. Il Diavolo deve necessariamente ricorrere ai ripari in quelle zone del campo che sono rimaste scoperte dall'addio di Calhanoglu, traferitosi all'Inter, e del mancato riscatto di Diogo Dalot, tornato al Manchester United dopo l'esperienza in prestito la scorsa stagione con la casacca rossonera.

Secondo SportMediaset, le attenzioni del Milan adesso si spostano tutte sull'ingaggiare un nuovo centrocampista e un nuovo terzino destro. Tra i tanti nomi accostati alla corte di Stefano Pioli, al momento spiccano quelli di Tiemoué Bakayoko e Alvaro Odriozola. Come già detto in questi giorni, per il francese si tratterebbe di un ritorno, considerato che ha già militato con i rossoneri nella stagione 2018-2019. L'ex Napoli andrebbe a rinforzare ulteriormente un reparto che conta già calciatori del calibro di Kessié, Bennacer e Tonali, senza dimenticare il promettente Pobega, il quale vorrebbe convincere l'allenatore parmense a farlo rimanere all'interno del suo gruppo. Riguardo la fascia destra, invece, il nome più in voga è appunto quello di Odriozola. Il terzino spagnolo è fuori dai piani del Real Madrid, ma i 'blancos' vorrebbero cedere l'ex Bayern Monaco a titolo definitivo.

In ogni caso, il mercato del Milan non si ferma certo all'ufficialità di Brahim Diaz. In attesa di scoprire se i due calciatori arriveranno a Milanello, la dirigenza di via Aldo Rossi sta continuando a studiare il colpaccio per la trequarti. Si prospetta, dunque, un mese e mezzo di fuoco per i rossoneri. Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia