Mercato Milan – Dybala, il Diavolo resta vigile: ecco il piano d’azione

Paulo Dybala a parametro zero è un giocatore che fa gola non solo ai club di Serie A, ma anche in giro per l'Europa. Negli ultimi giorni l'argentino, svincolatosi dalla Juventus, è stato accostato con insistenza anche al Milan. I rossoneri, come noto, sono alla ricerca di qualità sulla trequarti e il profilo della 'Joya' non può che essere ideale. La squadra in pole position è l'Inter, che ha già presentato un'offerta a Dybala per convincerlo a vestire la maglia nerazzurra. L'acquisto di Romelu Lukaku ha perso messo tutto in stand-by e, dunque, le carte in tavola potrebbero presto cambiare.