Mercato Milan – Dybala, Inter sempre in pole: il Diavolo si defila / News

Le ultime sul mercato del Milan. Paulo Dybala si allontana giorno dopo giorno: l'Inter rimane in pole, in agguato anche Napoli e Roma

Dopo la decisione della Juventus di lasciarlo andare via a parametro zero, Paulo Dybala non ha ancora trovato una squadra a cui legarsi. Situazione difficile da pronosticare qualche settimana fa dal momento che l'argentino rappresenta un'occasione ghiotta per chiunque. E allora ecco correre le voci di calciomercato che lo hanno accostato a mezza Serie A, ma anche ad alcuni top club europei. Ma com'è la situazione in questo momento?