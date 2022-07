Mercato Milan – Dybala, l’entourage intenzionato a contattare i rossoneri

Il Milan, dopo aver chiuso per Origi, ha anche altri obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. Asensio del Real Madrid, Ziyech del Chelsea e De Ketelaere del Bruges sono dei nomi che tanto piacciono in via Aldo Rossi. I tifosi rossoneri, dopo aver visto la loro squadra conquistare uno scudetto, hanno passato giornate trascorse nell'incertezza. Adesso bisognerà pensare al futuro a partire da lunedì 4 luglio, giorno del raduno in cui saranno sia Maldini che Massara e questo sarà solamente un bene. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>