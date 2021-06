Mercato Milan – Duarte, l’Istanbul Basaksehir vuole anticipare il riscatto

Le ultime sul mercato del Milan. Incontro con l'Istanbul Basaksehir per anticipare il riscatto di Leo Duarte, il cui prestito scade a gennaio

Prima di programmare il mercato in entrata, il Milan dovrà sistemare la questione prestiti. Saranno molti i calciatori che rientreranno alla base, tra cui Mattia Caldara, Diego Laxalt, Andrea Conti e non solo. Si deciderà per una nuova cessione? Chi non sembra destinato a fare ritorno in rossonero è Leo Duarte, ceduto all'Istanbul Basaksehir in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Tale prestito terminerà il prossimo gennaio, ma il club turco sembra avere le idee chiare sul brasiliano. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' giovedì è andato in scena un incontro tra le parti, in cui il Basaksehir ha manifestato la volontà di anticipare il riscatto del classe 1996, fissato per 5,5 milioni di euro. Una buona notizia per il Milan, che andrebbe a monetizzare con un giocatore che non rientra più nei piani di Stefano Pioli. Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan