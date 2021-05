Mercato Milan – Ds Udinese: “Musso e De Paul? Valgono tanto”

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato di Juan Musso e Rodrigo De Paul, spesso accostati al Milan sul mercato

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato dei gioielli Juan Musso e Rodrigo De Paul, spesso accostati al Milan. Queste le dichiarazioni a microfoni di 'Sky Sport': "Quanto vale Musso? Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l'Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili".