Mercato Milan – Ds Midtjylland: “Vogliamo tenere Onyedika un altro anno”

A volte bastano poche parole per esprimere un concetto in maniera chiara, cristallina. È il caso del direttore sportivo del Midtjylland, Svend Graversen, che ha parlato di Raphael Onyedika, obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri hanno inserito il centrocampista classe 2001 in cima alla lista come sostituto di Franck Kessiè. Chiaramente dovrà uscire prima Tiemoué Bakayaoko, ma nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara stanno spingendo per vestire il ragazzo di rossonero.