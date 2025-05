Mercato Milan, dopo aver scalato le gerarchie, Jimenez è nel mirino del Real Madrid

La crescita esponenziale di Jimenez non è passata inosservata, tanto da relegare in panchina un giocatore del calibro di Kyle Walker. Le sue prestazioni costanti e di alto livello testimoniano una maturità calcistica sorprendente per la sua giovane età.

Come riferito da Daniele Longo su Calciomercato.com, nonostante le importanti decisioni che il Milan dovrà prendere in merito al nuovo direttore sportivo e al successore di Sergio Conceicao, la posizione di Jimenez appare blindata. La dirigenza rossonera considera lo spagnolo un elemento cardine del progetto sportivo futuro, un vero e proprio pilastro su cui costruire il Milan di domani.

In quest'ottica, il club ha già avviato i contatti con il Real Madrid e con i nuovi agenti del giocatore, la YOU FIRST, per definire il suo futuro in rossonero. Tuttavia, le sirene provenienti dalla capitale spagnola suonano forti. Il Real Madrid, club in cui Jimenez ha mosso i primi passi, segue con grande attenzione la sua crescita e ha la possibilità di riportarlo a casa la prossima estate esercitando una clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di euro.