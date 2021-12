Mercato Milan – Difesa, Christensen rimane tra i preferiti di Maldini

Le ultime sul mercato del Milan. C'è la necessità di un sostituto di Simon Kjaer: Andreas Christensen è uno dei profili che piace di più

Se Paolo Maldini non aveva intenzione di intervenire nel mercato di gennaio, l'infortunio di Simon Kjaer ha scombussolato i piani. Il numero 24 rossonero dovrà stare fuori per l'intera durata della stagione e, dunque, urge un suo sostituto. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' uno dei nomi che piacciono di più è Andreas Christensen, difensore del Chelsea. Il contratto del connazionale di Kjaer scadrà a giugno, con il Chelsea sta cercando di prolungarglielo perché non vorrebbe perderlo a zero. Per i rossoneri sarebbe un innesto perfetto per qualità ed esperienza. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>