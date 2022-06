Mercato Milan – Difesa, Acerbi idea low cost: può fare il quarto centrale

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato in entrata del Milan. In particolar modo, il quotidiano torinese riporta come la pista che porta a Francesco Acerbi non sia totalmente da escludere. I rossoneri non hanno ancora chiuso per Sven Botman, in quanto la trattativa si è complicata a causa di una possibile asta al rialzo a cui la dirigenza di via Aldo Rossi non vuole partecipare. Ecco, dunque, che il Diavolo potrebbe fare un tentativo per Acerbi, un'idea 'low cost' che garantirebbe anche esperienza ad un gruppo così giovane.